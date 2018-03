Storytelling met behulp van kleur en licht

Zij wordt vertegenwoordigd door paars, dat tegenover geel staat op de kleurencirkel. De personages die zich in de buurt van de drug bevinden, voornamelijk de 'cooks' Walter White, Jesse Pinkman en Gale Boetticher, dragen allemaal gele jumpsuits in het meth-lab en dragen vaak geel in andere scènes van serie.



Gustavo Fring, hoewel geen meth-kok, draagt ​​een geel shirt tijdens zijn werk in zijn fast-food kippenrestaurant 'Los Pollos Hermanos'. Skyler White en Hank Schrader en hun kleuren vertegenwoordigen twee eindgebruikersrelaties met de drugshandel en Walter White.



Het blauw van Skyler staat voor loyaliteit en vrede, terwijl het rood van Hank geweldheid en woede vertegenwoordigt.



Partners die loyaal zijn aan Walter White ontvangen geld (vertegenwoordigd door groen, een mengsel van blauw en geel), terwijl degenen die tegen hem zijn, worden geconfronteerd met geweld (weergegeven door oranje, een mengsel van rood en geel).





Naakt en kleurloos

In de openingsscène van de eerste aflevering is Walter White naakt, afgezien van een grote, witte onderbroek (van acteur Bryan Cranston moest het een 'lullige' zijn) en een gasmasker. Hij scheurt grimmig in een camper door de woestijn.Hij trekt de camper snel naar de kant van de weg en legt op videocamera een biecht af aan zijn familie omdat hij denkt dat hij op het punt staat te worden gearresteerd of gedood.Hij heeft hier dus eigenlijk nog. Zijn naaktheid symboliseert hier: 'transparantie, niets te verbergen hebben'.Na ontsnapt te zijn aan zijn ontvoerder Tuco, loopt Walter White naakt door een supermarkt en doet alsof hij niet weet waar hij is geweest nadat hij een paar dagen vermist was ("gebeten door een dode bij").