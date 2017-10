Uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum

In de webshop kun je kiezen uit een ruime selectie die ook nog eens regelmatig wordt aangevuld. Als je een keuze gemaakt hebt wordt de foto mooi uitgeprint en opgestuurd.



Er is ook een mogelijkheid de foto te laten inlijsten in bijvoorbeeld een glaslijst of baklijst (allebei blank en zwart hout).



Bij de glaslijsten komt de foto in een passe-partout en achter glas. Bij de baklijsten wordt de foto op aluminium geplakt en zonder glas 'zwevend' gemonteerd.



Als je een foto bestelt zonder lijst, dan heb je hem al binnen tien werkdagen in huis. Een ingelijste foto duurt wat langer, zo'n vijftien werkdagen.