Focusstacking; experimenteren is leren

Eerste maal samenvoegen van de serie

1. Een StatiefBinnenshuis kan ik met een statief overweg (alhoewel ik er niet handig mee ben).2. Een rail, gemonteerd op het statief waarop, wanneer de camera daarop is geplaatst, je de camera met heel kleine stapjes naar voren of naar achteren kunt schuiven.3. De camera: ik gebruik de Olympus M5 mark3. Met de 60mm macrolens.4. Tussenringen: ik gebruikte twee tussenringen van Meike, de 10mm en de 16mm.5. Een voorzet macro conversion lens. Ik gebruikte de Mcon-40 (een lens die nog stamt uit de oude camera-tijd, een voorloper van olympus).6. En bovenal: mateloos geduld7. De software om vele foto's te stapelen. Ik gebruik hierbij Helicon focusAls eerste moest ik een goede positie vinden voor het kleine stukje mos met de blauw en witte stipjes. Liefs op een hoogte waarbij ik doorheen de camera goed kon zien wat ik deed. Zo gezegd zo gedaan.En dan de instellingen van de camera... wel eerst de beide schemerlampen aan en richten op het plukje mos en een keer half indrukken om te zien hoeveel licht er is.Ik kies voor een ISO van 400, er lijkt genoeg licht. Het diafragma kan klein, want ik wil een serie van 500 foto's maken door middel van focus bracketing; ik laat de camera de snelheid kiezen, en zo lang die niet onder 1/5s komt, kan ik de hele serie wel uitzitten.De eerste scherpstelling (manueel) zo veel mogelijk op het voorste punt (en dan nog een fractie naar voren voor de zekerheid, en dan gaat de eerste serie van start.Ik durf me nauwelijks te bewegen, want de vloer in mijn woonkamer is van laminaat en dan beweegt bij de kleinste beweging het statief en daarmee de camera. Bij zulk precisie-werk is dat voldoende om een van de foto's zo veel te laten afwijken, dat de hele serie niet meer mooi samen te voegen is.Als ik de hele serie heb overgezet op de computer, kan ik ze allemaal laden in Helicon-focus en hoef ik weinig meer te doen.Het vraagt wat tijd, maar uiteindelijk heb je een samengevoegde foto... die heel teleurstellend is.Het programma gaf aan dat er een te groot verschil in belichting was. Ik leer mijn eerste les: bij half bewolkt en half zonnig weer moet ik de gordijnen dichtdoen want dat geeft te veel verschil in de belichting.Buiten dat ben ik nogal teleurgesteld door de kleuren. Het groen van het mos lijkt wel oranje.Zoeken, puzzelen en nadenken. Wat kan de reden zijn?Mijn tweede les: ik had de witbalans nog op 'bewolkt' staan. Ik kan in deze situatie beter kiezen voor 'gloeilamp'.Onderstaande slechte foto is van een ander stukje mos met de blauw-witte bolletjes, maar deze foto laat het beste zien dat de foto met de verkeerde belichting genomen is