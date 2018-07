Fotoreportage: Ramsgate zeiltocht 2018

Life formule - Portretfoto (4)

Naar Engeland varen

Vlak achter de horizon ligt de Engelse oostkust, wat een wereldreis in kort bestek is om er naartoe te zeilen. Engeland is zo anders, boeiend en toch ook weer zo vertrouwd.De oversteek is voor een aantal deelnemers hun eerste echte zee-ervaring. Die eerste keer dat je ver weg vaart van de kust, in plaats van dat je erlangs zeilt is voor velen een ervaring om nooit te vergeten. Anderen doen het voor de zoveelste keer en iedere oversteek is anders.Waarom willen we toch zo graag naar Engeland? Omdat het natuurlijk een zeer interessant land is, met glooiende kusten, lieflijke rivieren, prachtige dorpjes, schilderachtige cottages, middeleeuwse kathedralen en kastelen en natuurlijk de pubs. En natuurlijk de soms excentrieke Engelsen.Maar hoe moet je er dan komen en hoe pak je dat aan?