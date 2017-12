Photofacts Jaaroverzicht 2017

Stats

Meest gelezen artikelen

Het afgelopen jaar bezochten 2,1 miljoen bezoekers Photofacts. Een stijging van 6% ten opzichte van 2016 en gemiddeld 5.753 bezoekers per dag. Een mooi aantal, maar komend jaar gaan we proberen of we er nog een schepje bovenop kunnen doen.Kijk ik ook naar de andere sites van Photofacts, dan komen we in totaal op 2,6 miljoen bezoekers. De drukste dag was op dinsdag 7 november met 11.140 bezoekers. Het artikel dat toen gepost werd was: 10 tips voor het fotograferen van honden. In 2017 zijn er 395 artikelen geschreven. 216 heb ik er zelf geschreven. Elja Trum schreef 89 artikelen, Frank Doorhof (12), Aron Nasarany (9), Marit Hilarius (8), Antonette de Groot (6), Elvira Smit (4), Erik van Rosmalen (4), Huub Keulers (4), Fabian Viester (3), Paul Oosterlaak (2), Mike Muizebelt (2), Robert Vogels (2), An Vanden Abeele (2), Johan van der Wielen (2) en Wilfried Solarz (2).Bas Meelker, Nando Harmsen, Ashvin Ghisyawan, Tanja Thomas, Yvonne Vloemans, Sander Poppe, Frank Toeset, Jasper van Wezel, Thomas Dral, Bas Uijlings, Rob Jansen, Maaike van Stenis, Elja Daae, Henny van Roomen Johannes Klapwijk, Renske Spijkers, Dick Holtman, Jan Platteuw, Robert Kruyskamp, Daan Schoonhoven, Lars Paymans, Liesbeth van Asselt en Bernard Veerman schreven allemaal n artikel.Natuurlijk wilen we alle bloggers enorm bedanken voor hun bijdrages! Lijkt het je zelf ook leuk om eens voor Photofacts te schrijven, laat het dan vooral even weten.Hieronder de top 10 van best gelezen artikelen op Photofacts.Welk artikel vond jij het interessants?