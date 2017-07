Reactiesysteem Photofacts op de schop

Wat precies de lol is die deze mensen hieruit halen, weet ik niet. Soms lijken ze het zelf ook niet eens door te hebben dat ze met hun negatieve opmerkingen de sfeer verzieken (vaker wordt het gewoon bewust gedaan).



Maar goed. Ik heb lang mijn best gedaan om dit probleem op allerlei manieren aan te pakken. Helaas bleef het een probleem dat zo nu en dan de kop op steekt. Erg jammer, want het verpest de sfeer voor zowel bezoekers als bloggers.



Vanaf vandaag is het daarom afgelopen. Elke reactie die wordt geplaatst op Photofacts wordt vanaf nu eerst gecontroleerd voordat deze online gaat. Mensen die gewoon altijd normaal reageren kunnen op een 'whitelist' komen zodat hun reacties automatisch online verschijnen.



Natuurlijk zijn kritische opmerkingen nog steeds welkom. Laat het vooral weten als je ergens anders over denkt. Het gaat me alleen om de manier waarop. Geen persoonlijke aanvallen dus en opbouwende kritiek.



Ben je het er niet mee eens?

Geen probleem, er zijn vast nog andere blogs waar je jouw frustratie kwijt kunt.