30 meest gebruikte Photoshop-tools in één tutorial

Met Photoshop heb je een keur aan gereedschappen tot je beschikking om je foto's te voorzien van een upgrade. Ongewenste objecten wegwerken, belichting corrigeren, achtergronden vervangen, het kan allemaal.



Heel gemakkelijk, tenzij je geen held bent in de soms complexe Photoshop-technieken.



Photoshop is in het begin best lastig te leren en net als je denkt alles te beheersen blijkt je kennis vaak toch nog maar zo'n 20% van alle mogelijkheden die Photoshop biedt te bevatten.



Gelukkig wordt in onderstaand filmpje van Tutvid heel goed uitgelegd hoe je de dertig handigste Photoshop-gereedschappen gebruikt. Het gaat wel snel, maar ik vond het toch goed te volgen. En bovendien kun je gemakkelijk terug-scrollen als je iets gemist hebt.