Aanpassingslagen, wat kun je ermee?

Een startend fotobewerker stort zich vaak al snel op het werken met gewone lagen. Aanpassingslagen blijven meestal lang onontgonnen terrein. Dat is wel jammer want deze slimme lagen maken correcties veel gemakkelijker. En bovendien zijn ze niet-destructief.



Als je je foto's op je scherm bekijkt is er ongetwijfeld materiaal bij waarvan je de kleuren sprankelender wilt maken of waarvan je de belichting of het contrast wilt verbeteren.



Waarschijnlijk heb je de tools hiervoor in Photoshop al gevonden. Je gebruikt bijvoorbeeld Levendigheid om de kleuren op te krikken en Niveaus om de helderheid aan te passen.





Destructief

Niet-destructief

Deze zelfde opdrachten kun je ook in aanpassingslagen uitvoeren in plaats van dat je ze rechtstreeks uit het menu Aanpassingen haalt.Voordeel hiervan is dat als je op een punt gekomen bent dat je niet meer terug kunt (je bent te ver gegaan in je bewerkingen en kunt een heel stuk terug via het deelvenstermaar dat kost een hoop tijd) je simpelweg de laag met alle bewerkingen kunt weggooien.Je doet de aanpassingen dus niet rechtstreeks op de foto. De oorspronkelijke pixels blijven onaangeroerd. Je voegt een correctieslaag toe boven op de oorspronkelijke achtergrond.Die correctielaag vertelt aan Photoshop dat de onderliggende pixels op een andere manier in beeld moeten komen.