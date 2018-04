De achtergrond van je afbeeldingen uitrekken

Pak nu een zij- of hoekpunt en begin in de gewenste richting te slepen. Photoshop bepaalt op één of andere manier wat belangrijk is in het beeld en probeert dat gedeelte te vergrendelen.



Als je dus een landschapsfoto aan het bewerken bent, zal het alleen de lucht uitrekken en bijvoorbeeld niet de bergen. Het is een zeer goede manier en het is ongelofelijk hoeveel je vaak kunt uitrekken zonder je afbeelding te verprutsen. Als je klaar bent, klik je op Return (pc: Enter) om dit slimme uitrekken vast te leggen.



Nog één ding: als er mensen in de foto voorkomen en je hebt 'Zo schalen dat inhoud behouden blijft' gekozen, klik dan voordat je werkelijk begint uit te rekken in de optiebalk op Huidtinten beschermen (het kleine poppetje).