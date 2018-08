Extra scherptegebied met focus stacking

Maak je slechts één beeld (links), dan krijg je lang niet alles scherp wat je scherp wilt hebben. Met focus-stacking (rechts) krijg je alles van voor tot achteren scherp

Vooral bij macrofotografie

Stacking / stapelen

Nauwkeurig werken

Scherpte is zowieso een belangrijk issue bij fotografie en soms wil je zelfs nog meer scherpte in je beelden dan de natuurkundewetten toelaten.Vooral macrofotografen lopen tegen deze beperking aan (te weinig scherptebereik) omdat ze hun onderwerp sterk uitvergroten en er vaak erg dicht op zitten.Het scherptegebied is daardoor vaak erg klein of zelfs te klein. Want hoe klein de insecten ook zijn die je fotografeert, je wil ze wel helemaal scherp hebben. Ook bloemen zijn fraaier als ze helemaal scherp in beeld zijn en niet alleen een paar stampers.Een kleiner diafragma (hoger f-getal) is vaak niet de oplossing, omdat je dikwijls zo dicht op je onderwerp zit. En je mooie, rustige en onscherpe achtergrond wil je natuurlijk ook niet kwijt.Het probleem treedt niet alleen op bij macrofotografie, ook bij landschapsfoto's loopt zelfs met een klein diafragma de scherpte achter in je beeld terug. Veel fotografen houden zowieso de sweet spot (diafragma rond de f/11) aan omdat de scherpte bij een nog kleiner diafragma (hoger getal) daarna terugloopt door diffractie.Bij focus stacking maak je een aantal foto's waarbij de scherpte telkens verspringt. Je combineert de foto's tot één beeld waarbij je onderwerp van top tot teen scherp is.Zo'n beeld zou je onmogelijk in één keer kunnen maken terwijl het er toch geloofwaardig uitziet. Als je focus stacking goed toepast is het niet te zien en dat is wat je als fotograaf het liefst wilt natuurlijk.Als je een natuurgetrouw eindresultaat wilt zul je zeer secuur moeten werken. Alle foto's die je maakt moeten goed scherp zijn. Een statief is dus onontbeerlijk om beweging te voorkomen en ook omdat de verschillende beelden precies dezelfde compositie moeten hebben.Photoshop komt anders in de problemen als de beelden over elkaar gelegd moeten worden. Je zult ook met zelfontspanner of afstandsbediening moeten werken.Stel met de hand zeer nauwkeurig scherp. Zo voorkom je ook eventuele bewegingen door de autofocusmotor. Zorg er als laatste voor dat de belichting bij alle foto's hetzelfde moet zijn. Dus bij alle opnames dezelfde sluitertijd, diafragma en iso-waarde.