Het Orton effect toepassen op je foto's

Het Orton-effect is een techniek om je foto's een dromerige waterverfachtige uitstraling te geven. In deze video ontdek je hoe je het Orton effect kunt toepassen op jouw foto's met behulp van Photoshop.



Michael Orton bedacht de techniek in de jaren tachtig. Hij maakte twee foto's van een scene; eentje scherp en eentje onscherp en overbelicht. Bij het afdrukken plaatste hij deze twee beelden over elkaar.



Tegenwoordig is het natuurlijk erg eenvoudig om de techniek na te bootsen met Photoshop. Je hoeft er ook niet eens twee foto's voor te maken. In onderstaande video laat ik je in 3 minuten zien hoe je dit doet.