Hoe kun je in Photoshop de kleur van alles veranderen

Het volledige proces van het selecteren en wijzigen van de kleur van een object wordt hierin door Jesús Ramirez uitgelegd. Hij legt zowel de basisprincipes van kleuren in Photoshop uit als het aanpassen van de kleur van objecten die de moeilijkste selecties bevatten.



Hij begint met een eenvoudige uitleg van de verschillen tussen tint, verzadiging en helderheid. Van daaruit legt hij uit hoe een tint/verzadigingsaanpassingslaag kan worden gebruikt om de kleur van een object te veranderen.



En hij geeft daarbij een goed voorbeeld van hoe je een heldere kleur zwart of wit maakt of hoe je hem weer in kleur kunt veranderen, en dat alles met behoud van de details.



Daarna concentreert hij zich op de beste tools die je kunt gebruiken om kleuren te selecteren in een aantal verschillende scenario's. Veelgebruikte hulpmiddelen zoals de kleurenkiezer, evenals een uitstekende illustratie van het gebruik van de "Meng als" -functie voor complexe selecties worden aangehaald.



In dit voorbeeld selecteert Ramirez snel de bladeren van een boom door de blauwe lucht uit de selectie te verwijderen.