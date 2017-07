Hoe restaureer je oude, beschadigde foto's in Photoshop

Gezicht herstellen

In onderstaande video worden zelfs volledig uitgewiste plekken in het gezicht teruggetoverd, waarbij alleen maar van de Clone Stamp, Patch Tool en Healing Brush gebruik gemaakt wordt. En daarnaast natuurlijk van het werken met lagen waardoor je met dekking kunt spelen en het effect eventueel wat af kunt zwakken.De audio klinkt een beetje als Stephen Hawking maar is goed te volgen, samen met de handelingen in beeld erbij. Het restaureren van ontbrekende knopen of ogen vereist heel wat meer kennis en vaardigheid.Je moet nu iets gaan recreŽren dat er niet is. Vaak door het kopiŽren van al bestaand materiaal en dat plakken op de plek waar iets ontbreekt. En vervolgens de afscheiding een beetje vervagen.