In 3 stappen bewegende wolken met radiaal vervagen filter

3. Finishing touch

Vind je dat er nog steeds te weinig beweging in de foto zit? Dan kun je het filter nog een keertje toepassen. Als je tevreden bent met de wolken is het tijd om de oneffenheden weg te werken. Het lijkt nu immers alsof de bergen aan de horizon ook een beetje meebewegen, aangezien Photoshop een marge rond de randen neemt.Dat kun je eenvoudig wegwerken met het gummetje uit de gereedschapsbalk. Zoom eerst voldoende goed in, kies heten selecteer een klein, zacht penseel boven in de balk.Ga nu heel voorzichtig over de randen waar teveel beweging zit. In dit geval is dat voornamelijk net boven de bergen aan de horizon. Ben je tevreden met het resultaat? Dan moet je de foto alleen nog opslaan. Kiesen kies een bestandsnaam en extensie.