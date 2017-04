In 5 stappen je eigen copyright-watermerk maken

Stap vier:

Stap vijf:

Druk op de toets B voor het gereedschap Penseel. Klik in de optiebalk rechts van het woord 'Penseel' op het voorbeeld en blader in de penseelkiezer naar beneden. Helemaal onderaan zie je het penseel dat je zojuist zelf hebt gemaakt.Je eigen aangepaste penseel is klaar en kan worden gebruikt. Open een foto en klik op het symbool Een nieuwe laag toevoegen onderaan in het palet Lagen. Klik op het gereedschap Penseel, kies het nieuwe copyright-penseel in de penseelkiezer en klik op de plek waar je de copyright-informatie wilt toevoegen.Als je op ENTER drukt plaats je je copyright-symbool daadwerkelijk in je foto (in de nieuw aangemaakte laag).