In 8 stappen je foto's verbeteren in de nabewerking

De eenvoudigste manier om het contrast in een afbeelding op te voeren binnen Photoshop is met behulp van de optie Helderheid/Contrast.Spring daar echter een beetje terughoudend mee om. Wat dit effect namelijk doet, is bepaalde kenmerken van een foto duidelijker naar voren brengen, met inbegrip van de onduidelijkheden en oneffenheden.Eventuele belichtingsfouten vallen genadeloos door de mand. Iets dergelijks geldt voor de beeldruis, die in het bijzonder opspeelt bij hogere ISO-waarden.Ook die wordt duidelijker zichtbaar naarmate je het contrast opvoert. Om het contrast te verhogen klik je opin het menu bovenin en daarna opEr verschijnt vervolgens een venster met instelmogelijkheden. Door de Helderheid omhoog te slepen, maak je de afbeelding lichter. In eerste instantie lijkt de hele foto fletser te worden.Maar als je tegelijkertijd het contrast verhoogt, worden de donkere delen donkerder en de lichtere delen lichter, waardoor het contrast sterker aangezet wordt. Deze handelwijze geeft het snelste, maar ook het minst subtiele resultaat. Dat hoeft trouwens niet per se een nadeel te zijn.Je kunt het contrast ook verhogen via de Niveaus. In feite vertelt dit venster je over hoeveel beeldinformatie de foto beschikt. Zo kun je goed zien of je opname qua belichting is gelukt.Bij een correcte belichting zie je een gelijkmatig verlopende grafiek in de vorm van een niet al te steil heuveltje. Zie je grote uitschieters aan de linkerkant en rechts bijna niets, dan is de foto te donker met onherstelbaar detailverlies in de schaduwpartijen.Zit er een enorme piek rechts terwijl de linkerkant zo goed als leeg is, dan is de foto juist te licht en zijn er details verloren gegaan in de hoge lichten.In extreme gevallen is er weinig redden meer aan. Kleinere fouten laten zich daarentegen eenvoudig herstellen. Klik opof gebruik de toetscombinatie Ctrl-L en laat het uitklapmenu staan op RGB (tenzij je een bepaald kleurkanaal wilt aanpakken).Door de linker schuifregelaar naar rechts te schuiven, maak je de donkere beeldpartijen nog donkerder.Door de rechter schuifregelaar naar links te schuiven, maak je de lichte beeldpartijen juist lichter. Met de middelste schuifregelaar zoek je de blaans.Door de buitenste schuifregelaars een stukje naar elkaar toe te bregnen, verhoog je subtiel het contrast. Pas echter op voor overdrijving, anders krijg je inktzwarte schaduwpartijen en uitgebeten hoge lichten.