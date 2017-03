Lens-flare verwijderen in Photoshop

Je hebt een prachtige foto op een uniek moment genomen. Maar eenmaal thuisgekomen zie je dat je foto verpest wordt door een lelijke ronde vlek: lens flare. Maar Photoshop biedt uitkomst!



Lens flares, oftewel zon- of andere lichtbron-reflecties in de lens, zorgen ervoor dat je foto danig verpest kan worden. Bovendien zijn ze niet altijd even eenvoudig te verwijderen. Maar zoals altijd heeft Photoshop ook hiervoor een oplossing, al moet je daarvoor wel even wat moeite doen.



Een lens flare kan vaak worden voorkomen door het gebruik van een zonnekap. Hij wordt namelijk veroorzaakt doordat de zon of een andere lichtbron in de lens schijnt. Op de foto krijg je dan een aantal doorzichtige kringen te zien.



In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een ondergaande zon) kan zo'n lens flare een mooi effect geven, maar veel vaker is het een ongewenst verschijnsel dat je foto behoorlijk kan verpesten.



De vlekken zijn niet zo eenvoudig te verwijderen, maar met een paar trucjes kom je een heel eind.





1. Vlek selecteren

Om te beginnen maak je met de lasso een selectie om de meest storende maanvormige lens flare. Klik dan met rechts in de selectie en kies. Stel de straal in op ongeveer 20.