Nieuwe curvature pen tool in Photoshop

Het (oude) Pen-tool

De koning van alle selectiegereedschappen is het gereedschap Pen (P), want het maakt zeer nauwkeurige selecties mogelijk, die later gemakkelijk kunnen worden aangepast. Het mooiste van alles is, dat het perfecte curven rondom objecten kan maken.Op Photofacts Academy is een interessante cursus hierover te volgen door Piet van den Eynde als onderdeel van de cursus Selecties, maskers en kanalen in Photoshop Het werkt als een soort van verbind-de-stippen-gereedschap, in zoverre dat je eenmaal klikt om je vertrekpunt te kiezen, dan moet je je cursor verplaatsen en opnieuw klikken. Het trekt dan een rechte lijn tussen deze twee punten (perfect voor het selecteren van een muur of een doos of iets met rechte lijnen).Maar zodra je bij een deel van het object uitkomt dat een ronding heeft moet je klikken en slepen. Terwijl je sleept, verschijnt een perfecte curve en twee kleine handvaten waarmee je de ronding van de curve later weer aan kunt passen (je past de curve aan nadat je helemaal rond het object bent geweest).Dus pen werkt als volgt: klik-klik-klik maakt rechte lijnen; klik-en-sleep maakt een bocht.Wanneer je het object rond bent, keer je terug naar het punt waar je begonnen bent. Daar verschijnt dan een cirkeltje in de rechterbenedenhoek van de cursus van het gereedschap Pen. Dat laat je weten dat je helemaal rond bent.Klik dan op het startpunt waardoor het laatste punt en daarmee alles met elkaar wordt verbonden.Wat je nu hebt, is echter geen selectie, het is een pad: rechte lijnen en curves die niet knipperen. Om het pad om te zetten in een selectie, druk je op Command-Return (pc: Ctrl-Enter). Dit was een erg verwarrende manier van werken, die ik daarom zelf nooit gebruikte.