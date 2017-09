Ongewenste glans verwijderen in Photoshop

Stap drie

Stap vier

Klik in de optiebalk op het miniatuur naast het woord 'penseel' en kies in de penseelkiezer een groot penseel met een zachte rand. Klik dan met ingedrukte Option-toets (op Windows-computer de Alt-toets) in een schoon gebied van het gezicht (dus zonder glans).Dit is je brongebied (of referentiepunt), zodat Photoshop weet dat het alleen pixels moet bewerken die lichter zijn dan deze pixels.Schilder nu met het gereedschap Kloonstempel rustig over het glimmende gedeelte en je ziet de glans verdwijnen.Als je verschillende glimmende plekken bewerkt zul je regelmatig een nieuw brongebied moeten kiezen (met Option/Alt-klik) dat in de buurt van het glimmende gebied ligt, zodat de toon van de huid niet gaat afwijken.Wanneer je bijvoorbeeld op de glanzende plek onder het oog werkt, kies dan een niet glimmend brongebied op de wang (of eventueel het voorhoofd). Het is verbazingwekkend wat 60 seconden glans retoucheren voor een verschil maken.