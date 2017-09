Onscherpe foto's redden in Photoshop

Voor en na: dankzij Slim Verscherpen beschik je nu alsnog over een enigszins bruikbare foto

Stap één

Stap twee

Kijk maar naar het LCD-scherm op de achterkant van je camera, waar iedere foto er scherp uitziet. De waarheid ontdek je pas op het moment dat je de foto in vol formaat in Photoshop bekijkt.Open je onscherpe foto. In dit voorbeeld koos ik een onscherpe hoge-resolutiefoto die ik opende in Photoshop.Het was lastig om nog een onscherpe foto te vinden, omdat ik ze meestal meteen weggooi. In dit geval lag de focus verkeerd (op de omringende takjes in plaats van op de specht). Maar vanwege de dierbare herinnering heb ik hem toch bewaard.Kies in het menude optie(Command-Option-I, of Control-Alt-I). In het dialoogvenster laat je de afmetingen met rust (dus het blijft 92,78 centimeter), maar verlaag je de resolutie van 300 ppi naar. Klik op OK.