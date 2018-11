Photoshop automatisch je foto laten herstellen

Probeer je in datzelfde menu Autocontrast (die meer gericht is op het toevoegen van contrast, dat is misschien net wat je foto nodig heeft). Als ook dat er niet goed genoeg uitziet, maak je dit ook weer ongedaan en probeer je de volgende, Automatische kleuren.



Als deze allemaal niet het gewenste resultaat opleveren, ga je in het menu Filter naar Camera Raw-filter. Wanneer het venster Camera Raw-filter verschijnt, klik je op de knop Automatisch (die lijkt meer op een link dan op een knop en bevindt zich onder de schuifregelaars van de witbalans).



Als je foto nu te licht lijkt (zoals soms het geval is met deze automatische correctie in Camera Raw), versleep je de schuifregelaar Belichting een beetje totdat je het er goed uit vindt zien.