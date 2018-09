Photoshop bestand met lagen opslaan

De Photoshop-indeling (PSD) is de standaardbestandsindeling en de enige indeling die, behalve de Indeling voor grote documenten (PSB), alle Photoshop-functies ondersteunt (TIFF is een goede tweede).



Dankzij de ver doorgevoerde integratie tussen Adobe-producten kun je in andere Adobe-toepassingen, zoals Illustrator, InDesign, Premiere en After Effects, PSD-bestanden rechtstreeks importeren, waarbij veel Photoshop-functies behouden blijven.



Als je een PSD opslaat, heb je de mogelijkheid om de compatibiliteit van het bestand te maximaliseren. Hierdoor wordt er een versie van de afbeelding waarin de verschillende lagen zijn samengevoegd in het bestand opgeslagen.



Deze versie kan in andere programma's worden geopend, inclusief oudere versies van Photoshop.



Ook de vormgeving van het document blijft behouden, voor het geval dat het gedrag van sommige functies in toekomstige versies van Photoshop wordt gewijzigd. Als je de samenstelling opneemt, is de afbeelding ook veel sneller te laden en te gebruiken in andere toepassingen dan Photoshop.



Je kunt ook afbeeldingen met 16 of 32 bits per kanaal met een hoog dynamisch bereik (HDR) opslaan als PSD-bestand.