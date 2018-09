Resolutie vergroten met Photoshop CC

Wat is resolutie?

Resolutie verhogen met Photoshop CC

Details handhaven 2.0

Het woord 'resolutie' bezorgt een hoop mensen hoofdbrekens. Meestal kom je met het begrip in aanraking als iemand je vraagt een foto met bestandsformaat .jpg aan te leveren in een bepaalde resolutie.Je stuurt de foto op en je krijgt te horen dat de resolutie van de foto te laag is. Een foto met een te lage resolutie vertoont 'blokkerigheid'.In fotografie-termen is resolutie de hoeveelheid detail in een foto. Dit wordt bepaald door factoren zoals focusprecisie, lenskwaliteit en camerasensor-pixeltelling. Als je hier meer over wilt weten, lees dan ook het artikel: Hoeveel DPI heb je nodig in je foto? Het DPI-gehalte is niet zo belangrijk, het aantal pixels echter wel!Helaas is het niet eenvoudig om een goede foto te maken van een origineel met een (te) lage resolutie, maar het is niet onmogelijk. Je kunt nog steeds indrukwekkende resultaten behalen als je de dingen goed doet, zoals hieronder weergegeven.De meeste fotobewerking-pakketten zijn wel in staat het aantal pixels van een afbeelding verhogen. Dat is echter niet het moeilijkste. De moeilijkheid zit hem intijdens het ophogen van het aantal pixels.Het op CSI-niveau "verbeteren" van een thumbnail met een lage resolutie is alleen mogelijk op televisie. Hoe goed je post-processing software ook is, verder gaan dan het slechts verbeteren van een foto met een lage resolutie kun je niet gaan, daar blijft het bij. Soms is het resultaat zelfs een onscherp beeld!Maar dat betekent niet dat de situatie hopeloos is. Het kan nog steeds helpen om de resolutie van een afbeelding (in dit geval het aantal pixels) te verhogen via een proces dat upscaling wordt genoemd.Vaak wordt dit gebruikt als je zeer grote afdrukken moet maken. Het helpt ook als een laatste redmiddel om een afbeelding te verbeteren die anders onbruikbaar is.Photoshop CC biedt nu namelijk upscaling met kunstmatige intelligentie om zonder vervorming belangrijke details en structuren te behouden tijdens het vergroten/verkleinen. Naast huidtinten en haarstructuren blijven hiermee ook details met harde randen, zoals als tekst en logo's, behouden.Probeer het eens op soepen, salades, pizza's en andere onderwerpen waarvan de structuur beter bewaard moet blijven.