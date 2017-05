Selectief kleuren aanpassen in de Raw-bewerking

Als fotograaf kun je communiceren met je beelden. Je stuurt de kijker een bepaalde richting uit. Dit doe je door visuele informatie over te brengen en dat kan op allerlei manieren.



Je kunt bijvoorbeeld delen uit je foto weglaten (selecties maken). En met kleuren kun je je beoogde effect op je selectie loslaten om bijvoorbeeld dit deel koeler of juist warmer te maken.





Effect per kleur

De HSL/Grayscale of KVL/Grijswaarden optie in Adobe Camera Raw

Als je per kleur een bepaald effect wilt toepassen doe je dat dus niet op het gehele beeld. Stel dat je het gras wat frisser en groener wilt laten ogen in je foto, dan kun je in de RAW-editor de verzadiging van de Gele en Groene tinten wat hoger zetten.Het is dus geen verhoging van de verzadiging op het gehele beeld. Ook een witbalansaanpassing richting geel en groen zou hier niet goed uitpakken want dan zouden andere tinten (bijvoorbeeld het wit in de foto) daar ook door worden gekleurd.De kleurvolgorde in het HSL/Grayscale of KVL/Grijswaarden menu in Adobe Camera Raw is altijd hetzelfde. Een eindkleur (rechts) is altijd een beginkleur van die daaronder. Overlap is ook mogelijk. Je kunt allerlei combinaties maken en je kunt gemaakte aanpassingen ook opslaan voor hergebruik.Op het plaatje hieronder wordt de verzadiging van de gele en groene tinten wat omhoog geschroefd waardoor het gras wat zonniger oogt en er meer diepte ontstaat. Ook doordat het contrast hierdoor automatisch wordt opgevoerd.