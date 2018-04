Storende objecten wissen uit je foto

Tijdens de nabewerking van je foto's zie je pas die storende pukkel of die donkere plekjes veroorzaakt door stof op je sensor. Of die toerist die ineens midden door je beeld heen liep en je perfecte timing verpeste.



Gelukkig kun je met Photoshop steeds slimmer storende elementen wegwerken.



Sinds versie CS6 bestaat de functie Vullen met behoud van inhoud of Content-aware fill. Hierbij selecteer je het ongewenste deel van je opname. Daarna verwijder je het door simpelweg op de Delete-toets te drukken.



Het venstertje Vullen verschijnt dan op je scherm. Bij Gebruik kies je de optie Inhoud behouden en dan klik je op OK. Photoshop gebruikt ook hier de omgeving als voorbeeld. Het past belichting, kleurtoon en zelfs ruis aan om de achtergrond naadloos te laten doorlopen.