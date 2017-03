Tutorial: Ruisloos verscherpen via hooglichten

De originele foto, nog onverscherpt

1. Scherpte beoordelen op 100%

Open de foto die je wilt verscherpen in Photoshop of in Photoshop Elements. Open het deelvensteren dupliceer de achtergrondlaag met Ctrl-J (Mac OS Cmd+J).Zoom vervolgens in tot 100%. Wanneer je een foto in verkleinde weergave op het beeldscherm bekijkt, kun je onmogelijk de scherpte beoordelen. Op 100% komt één pixel van het beeldbestand overeen met één pixel van het computerscherm. De snelste manier om in te zoomen op 100% is tweemaal klikken op het vergrootglas. Links onderaan lees je dat de weergave op 100% verschijnt.