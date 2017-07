Werken met lagen in Photoshop

Het werken met lagen is Photoshop's grootste troef. Hiermee heb je veel meer controle over je werk en de resultaten zijn vaak geweldig. In dit artikel laat ik zien wat er allemaal mogelijk is met het venster Lagen.





Moeilijk?

Wat zijn lagen?

Lagen zijn een essentieel onderdeel van Photoshop en toch wordt er vaak (zelfs bij cursussen) onvoldoende aandacht aan besteed. Ik vond het leren werken met lagen ook altijd een bijna onneembare barrière en heb het moment om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan veel te lang uitgesteld.Maar zonder lagen is Photoshop eigenlijk niks waard en alleen hiermee kun je het maximale uit je foto's halen. Lagen zijn niet alleen bedoeld voor technische verbeteringen van je foto's; ook effecten die anders lastig te creëren zijn, maak je met lagen in een handomdraai.Je kunt foto's in elkaar laten overvloeien, iets uit een foto laten springen, zelf een poster opbouwen uit lagen en nog veel meer.In onderstaande punten probeer ik op stapsgewijze manier te laten zien hoe je verschillende laagtypes kunt inzetten en hoe je het maximale uit Photoshop kunt halen door er slim gebruik van te maken.Je zult merken dat als je de eerste barrière hebt overwonnen en je bent er een tijdje mee aan het werk, dat je niet anders meer wilt. Het is en blijft een geweldig mechanisme!In feite zijn ze precies wat hun naam al aangeeft: lagen binnen een afbeelding, en elke laag kan onafhankelijk van de andere worden gecorrigeerd en gewijzigd. En dat is precies wat deze optie zo geweldig maakt.Je bewerkingen zijn niet-destructief; je kunt altijd een stap terug door het weggooien van lagen. Handig als je history-paneel vol zit waardoor je alleen je laatstgenomen stappen nog kunt verwijderen.Een bestand in Photoshop kan uit heel veel verschillende lagen bestaan. Lagen kun je het beste vergelijken met een stapeltje gekleurde papiertjes die op elkaar liggen. Je ziet alleen de kleur van het bovenste papiertje. Maar knip je een gat in de bovenste laag, dan verschijnt de kleur van het papiertje dat eronder ligt.