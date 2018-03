Zo kun je productfoto's vrijstaand maken

Je weerspiegeling is nu bijna klaar. Pas nu de transparantheid van de kopielaag aan tot ongeveer 40%. Dit zorgt ervoor dat de weerspiegeling veel natuurlijker lijkt.



Laat een kleine witrand tussen de beide lagen, dit benadrukt de weerspiegeling. Zorg ervoor dat je weerspiegeling subtiel is de afbeelding niet overheerst. De weerspiegeling moet het geheel een frisse look geven en niet zwaarder maken.



Het ene product leent zich beter voor een weerspiegeling dan het andere. Schoenen met opstaande zool zijn lastig. Je zult er ook een stuk schaduw aan de onderkant bij moeten maken om het helemaal geloofwaardig te maken. Een flesje dat plat op de grond staat is gemakkelijker!





4. Een slagschaduw maken

Selecteer de schoen met het Snelle selectiegereedschap (dat gaat nu heel gemakkelijk met de transparante achtergrond) en zet de selectie in een aparte laag door er met de rechter muisknop op te klikken en 'Layer via copy' te selecteren.Kies vervolgens het pictogram Laagstijl toevoegen (het fx-pictogram) aan de onderkant van het deelvenster Lagen en kies 'Slagschaduw' (Drop shadow) in het menu dat verschijnt.Dit roept het dialoogvenster Laagstijl op en voegt een slagschaduw toe aan alles wat zich op de huidige laag bevindt. Wil je een vagere schaduw, sleep dan de schuifregelaar Grootte naar rechts.Je kunt de hoek en de afstand wijzigen met behulp van de instellingen in dit dialoogvenster. Maar het is gemakkelijker om je cursor buiten het dialoogvenster te plaatsen, op de afbeelding zelf, dan te klikken en de schaduw precies naar de plaats te slepen waar je deze wilt hebben.Als de schaduw eenmaal is toegepast, zie je in het deelventer Lagen direct onder de miniatuur van je laag het woord 'Effecten' verschijnen en daar recht onder staat Slagschaduw.