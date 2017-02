12 tips voor interessante portretfoto's

3. Beheers de techniek

4. Rondje voor het model!

5. Ja heb je, nee kun je krijgen

6. Verleg je eigen sociale grenzen

Zorg dat je op je techniek kunt vertrouwen, dan kan je je onzekerheid loslaten, omdat je weet dat iedere beeld er zo uit komt zoals jij dat wilt. Schiet niet op goed geluk! Als je zenuwachtig wordt omdat je niet voor elkaar krijgt wat je wilt slaat dat meteen over op je model. Want die is ook al een hele tijd bezig zonder dat er een bevredigend beeld uit komt.Koop desnoods een paspop en zet die in je studio neer. Oefen hier net zolang op totdat je de techniek onder de knie hebt. Kijk wat het effect is van het verschuiven van lampen, verschillende kleuren achtergrond, het aantal lampen dat je gebruikt, et cetera.Deel de fotoshoot op in verschillende rondjes van bijvoorbeeld een kwartier. Het eerste rondje is dan voor het model om ze op hun gemak te stellen. Gaandeweg zullen ze ontdooien en ontspannen. Geef ook wat complimenten tussendoor en probeer de sfeer luchtig en ontspannen te houden.Bij het laatste rondje voelen ze zich vaak helemaal op hun gemak en kan je ze gemakkelijk sturen. De laatste foto's zijn vaak het best!Waar iedere fotograaf wel last van heeft is de schroom om te vragen om wie, wat en hoe je zou willen fotograferen. Zelfs in de studio na een enorme berg ervaring in het schieten van portretten maar natuurlijk vooral op straat als je daar een onbekend en voor jou interessant persoon tegenkomt.Echter, het besef dat je die foto hebt 'gemist' omdat je het niet hebt durven vragen terwijl het plaatje in je hoofd steeds beter wordt, is nog veel erger. Veel vervelender dan een mogelijke afwijzing. Ook al zou het portret toch niet helemaal geworden zijn wat je ervan verwacht had, je hebt het dan in ieder geval geprobeerd!De schroom om te moeten vragen of je van iemand een portret mag maken bestaat onder veel fotografen, evenals het vervelende gevoel als je het niet hebt durven vragen en je het gevoel van een 'gemiste kans' niet meer kunt kwijtraken. En daarnaast zit je dan ook nog met de spanning of het wel gaat lukken met het plaatje dat je in je hoofd hebt.Na een aantal successen ga je deze spanning als prettig ervaren en geeft het je meer zelfvertrouwen. Het is een prima manier om je op een breed vlak snel te ontwikkelen. Het geeft ook een enorme kick als je zoveel vertrouwen weet te wekken dat je in iemands persoonlijke omgeving mag kijken. Dit is al een portret op zich!