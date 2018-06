6 tips om bij fel zonlicht leuke portretten te schieten

In de zomer nodigt het warme weer uit om lekker buiten foto's te gaan maken. Maar met lekker weer zit je vaak ook met fel zonlicht. Niet het beste licht om portretten te schieten. Met deze 6 tips kun je echter ook op een zonnige dag aan de slag.





1. Schaduwplekje opzoeken

Misschien wel het meest voor de hand liggend: zoek een lekker schaduwplekje op. Er is vrijwel altijd wel schaduw in de buurt. Bijvoorbeeld naast een gebouw, onder een boom of onder een parasol.Let erop dat je ook in de schaduw te maken hebt met een richting van het licht. Sta je bijvoorbeeld naast een gebouw dan is de kant waar het gebouw staat de donkere kant en komt er vanaf de andere kant toch flink wat licht.Dit licht is vaak heerlijk zacht, want alleen indirect licht. Persoonlijk vind ik het vaak mooi om het licht op één zijkant van het gezicht van je model te laten vallen. De andere kant van het gezicht is dan donkerder waardoor de vorm van het gezicht mooi uit komt.