Een LED paneel als lichtbron gebruiken

LED licht is continuelicht, dus ik heb deze foto's geschoten op een sluitertijd die zo langzaam mogelijk was zonder bewegingsonscherpte te krijgen. Normaal gebruik ik altijd een lichtmeter maar voor deze shoots is dat eigenlijk nutteloos omdat zowel de afstand als de positie van het model ten opzichte van de lichtbron blijven veranderen.



Daarom is het zo gaaf om een elektronische zoeker te hebben (zoals op mijn Sony) waarbij ik direct kan zien wat het eindresultaat gaat zijn. Je kunt dan je instellingen perfect zetten. Als je een camera gebruikt die niet over deze optie beschikt, dan kan je natuurlijk altijd het display op de achterkant van je camera gebruiken.