Hoe poseer je mensen zonder modelervaring

1. Communicatie

Het wordt snel erg ongemakkelijk voor het model als je niet met hem of haar praat. Probeer niet al je aandacht aan je camera te geven, maar houd je vooral bezig met (praten met) je model.



Tijdens de shoot kun je vragen stellen over wat ze leuk vinden en dergelijke, maar het helpt ook al als je gewoon aangeeft wat je van plan bent, wat je aan het doen bent, wat je graag wilt proberen en welk resultaat je probeert te bereiken.



Laat vooral ook weten dat je model het goed doet (zelfs als je denkt dat het beter kan).



2. Gebruik je omgeving

Betrek de omgeving in je shoot. Bijvoorbeeld door hem of haar iets vast te laten houden. Ook is het een manier waarop je het model bezig kunt laten zijn met de omgeving in plaats van met alleen de shoot op zich.



3. Beweging

Vraag je model om zich te bewegen. Dat voelt veel natuurlijker dan alleen maar stil staan voor de foto. Op deze manier krijg je spontane beelden.



4. Laat je model zitten

Het is best lastig om al staand veel verschillende poses aan te nemen als model. Door je model te laten zitten voeg je een hele range aan nieuwe mogelijkheden toe. Als fotograaf kun je nu ook wat meer spelen met verschillende hoeken.



5. Vermijdt oogcontact

Direct in de lens kijken kan lastig zijn voor ongeoefende modellen. Je kunt een accessoire gebruiken zoals een zonnebril, maar je kunt het model ook gewoon weg laten kijken.



Via: FStoppers