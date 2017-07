Is schoolfotografie eigenlijk bulk portretfotografie?

Zorg er in ieder geval voor dat je geen lege plekken in de klassenfoto laat, laat de kinderen goed op elkaar aansluiten. Zorg voor voldoende scherptediepte zodat de achterste rij even scherp is als de eerste rij kinderen. Een diafragma van f/11 voldoet in de meeste gevallen prima.



Neem ook wat afstand van de groep en zoom in om vertekening te voorkomen. Werk het liefst in rijen achter elkaar (twee gymbankjes voldoen prima) en zet de rijtjes met kinderen dicht op elkaar, niet teveel ruimte ertussen.



Zorg dat het gezicht van alle kinderen zichtbaar is, en niet deels verborgen achter de arm/schouder van een vriendje. Zorg dat er geen meisjes met korte rok vooraan in kleermakerszit gaan zitten. De ouders komen gegarandeerd bij je klagen!





Portretjes

Voor de individuele foto's heb je een ruimte nodig die de hele dag kan vrij zijn, en die geen nadelige lichtinvallen heeft. Vaak krijg je een gymzaal of polyvalente ruimte toegewezen.Vaak neem je de 'portretfoto' (pasfoto) frontaal zodat deze ook bruikbaar is voor bijvoorbeeld een schoolpas. In dat geval moet de achtergrond wit zijn en die moet je dan weer apart uitlichten om hem wit te krijgen.De verhoudigen tussen de rand van de foto en het hoofd moeten goed zitten. Je mag het kind niet 'scalperen', er moet altijd voldoende ruimte aan de bovenkant zitten. Maar ook de zijkanten zijn belangrijk. Let op 'afgesneden' ledematen, let goed op je kadering!