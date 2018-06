Kinderportretten in Rembrandt stijl fotograferen

Kleding en styling

Kleding en styling is vaak een samenwerking met de ouders, maar wordt vaak ook volledig door mij verzorgd. Wat ik aan kleding niet heb koop ik, maar nog vaker maak ik het gewoon zelf. Dat maakt dat het allemaal unieke platen zijn.En soms komt er een cadeautje mee met het kind in de vorm van een jurkje of bloesje dat perfect past in de sfeer en die ik dus ook kan gebruiken.De kapsels verzorg ik meestal zelf, soms in samenwerking met de moeder. Maar meestal mag ik het zelf doen, omdat het tijdrovend is om uit te leggen is wat je precies wilt, zeker als je het zelf in een handomdraai kunt maken.Youtube is hiervoor heel handig, maar omdat mijn dochter ook jong is geweest en lange haren had heb ik toch wel al eerder kunnen oefenen.Make-up gebruik ik niet bij de kinderportretten. Ze mogen van mij gewoon kind blijven. Soms denk ik eraan een beetje vaseline op de lippen te smeren, maar dat vergeet ik nog regelmatig.De grote kraag is bij veel fotografen bekend. Deze was een aantal jaren geleden verkrijgbaar bij de IKEA. Ik heb er voor iemand uit Amerika nog naar gezocht, maar volgens mij is hij nu niet meer verkrijgbaar.Tijdens vakanties maak ik vaak foto's van onderwerpen die ik in mijn bewerkingen kan gebruiken. Van landschappen, tot zuilen, mooie wolken luchten enzovoorts.De dieren die ik in mijn foto bewerkingen gebruik heb ik gefotografeerd bij een preparateur. Deze dieren zijn allemaal een natuurlijke dood gestorven.