Portretbelichting op iPhone X en iPhone 8 Plus

Met Portretbelichting op de iPhone X en iPhone 8 Plus maak je zelf studio-achtige foto's. Hierbij heb je de keuze uit meerdere soorten filters, waaronder zwart-wit of met een compleet zwarte achtergrond.



In deze video wordt een deel van de ontwikkeling van deze functie door Apple in beeld gebracht.