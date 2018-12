Portretfotografie tijdens je vakantie

Veel mensen vinden zelfspot leuk, dus is het ook goed als je dat toont. Soms is zelfs een leuke opmerking over wat ze dragen, of een vraag over wat zij eten al genoeg. Dit kan tot momenten leiden waarbij je leert over wat ze aan het doen zijn.



Vaak vinden zij hun werk normaal, dus is het altijd leuk wanneer iemand van buitenaf hun herinnert dat wat zij doen eigenlijk heel speciaal en anders is dan dat je zelf gewend bent.



Het is verder altijd beleefd om achteraf de foto die je hebt gemaakt te laten zien aan diegene. De camera die ik vaak mee op reis neem heeft bijvoorbeeld een NFC functie waarmee ik de foto's snel naar hun kan sturen als ze dat zouden willen.





Belichting

Zoals bij elke foto is belichting ontzettend belangrijk. Soms zit het weer niet mee, maar kun je er misschien een mooi effect uit halen. Probeer altijd het meeste uit de verschillende tijdstippen van de dag te halen. Als je bijvoorbeeld al weet dat je naar een markt toe gaat, doe dan onderzoek naar op welk tijdstip de “golden hour” is.Dit kun je gemakkelijk opzoeken in de meeste weer apps. Het is ook niet erg om erachter te komen dat je belichting toch net niet goed was. Wat op de shot staat is hierbij belangrijker. Het is altijd mogelijk om achteraf je fouten te corrigeren in Lightroom.