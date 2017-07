Portretten schieten met een drone

De kwaliteit van de camera op de Mavic is voor video prima, maar helaas vind ik hem voor fotografie niet heel erg goed. Ongeveer vergelijkbaar met wat je met een smartphone kunt bereiken.



In mijn voorbeeld hierboven was het contrast tussen het donkere water en de lichte huid van het model wat te groot. Ik had iets meer moeten onderbelichten om een goed beeld te krijgen.



De meest voor de hand liggende manier om portretten te schieten met een drone is recht van boven. Je kunt je model dan op de grond laten liggen (of in het water, zoals ik gedaan heb).



Hoewel ik deze foto dus nog niet perfect vind, ben ik wel erg blij met het ongebruikelijke perspectief en de mogelijkheden die een drone biedt. Dit ga ik in de toekomst zeker vaker gebruiken.