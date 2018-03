Tinder in plaats van stemwijzer?

Een kwart seconde is genoeg

In een experiment op Princeton University onderzochten de psychologen Alexander Todorov en Charles C. Ballew II de invloed van portretfoto's van verkiezingskandidaten op de verkiezingsuitslagen.Men liet deelnemers voor een kwart seconde kijken naar portretfoto's die gebruikt werden in de Amerikaanse verkiezingen.De onderzoekers vroegen deelnemers de kandidaten te beoordelen op de mate van competentie. Vervolgens werden de resultaten vergeleken met de uiteindelijke verkiezingsuitslag. De conclusie?In 70 procent van de gevallen wonnen de meer competent beoordeelde kandidaten de verkiezingen. Wonderbaarlijk genoeg was een-vierde van een seconde genoeg om dit op een zeer accurate wijze te voorspellen ( Mlodinow , 2012).Is het geen interessant gegeven dat er weken wordt gedaan over een proces dat binnen een paar seconden kan worden ingeschat?Op Tinder wordt je naar rechts geswiped met een knap koppie en beland je in de afvalbak wanneer je profielfoto minder in trek is. Hoe zorg je er als raadslid nu dan voor dat mensen je partij naar rechts swipen?Voor een verkiezingsfoto is vooral de pijler competentie van belang. Natuurlijk is het fijn als een lijsttrekker vriendelijk is en een zekere mate van leiderschap bezit, maar bovenal moet hij natuurlijk goed zijn in wat hij doet; competent zijn dus.Professor Rosenberg komt met een experiment dat bovenstaand principe niet alleen onderstreept, maar ook het belang van een goede foto aankaart.210 vrijwilligers werd gevraagd om portretfoto's te bekijken en vervolgens aan te geven of de kandidaat op de foto volgens hen capabel was. Naast de foto kreeg men nog wat andere stukken informatie.Al snel kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat de foto in vergelijking tot de schriftelijke informatie van veel grotere invloed was op de stemming dan andere zaken.Franklin D. Roosevelt zei tijdens zijn presidentschap: 'Het laten maken van een goede verkiezingsfoto is een strategische zet in dit 'plannen'. Een logische vraag die bij Rosenbergs onderzoek opkwam was hoe men de beoordeling van zo'n foto kan benvloeden.Om dit verder uit te diepen startten de onderzoekers een tweede experiment. Ze lieten visagisten dezelfde kandidaten op twee manieren opmaken: een 'flatterende' manier en een 'minder flatterende' manier.Een nieuwe groep vrijwilligers kreeg de foto's ter beoordeling te zien. De ene helft van de groep kreeg de aantrekkelijke foto's te zien en de andere helft de minder aantrekkelijke. De overige aangeboden informatie bleef gelijk.De uitslag van het onderzoek was significant te noemen. De aantrekkelijke campagnefoto's ontvingen 56 procent van de stemmen, terwijl de minder complimenteuze foto's maar 44 procent ontvingen. Een ongunstige foto zorgde dus voor een daling van 12 procent (Wittman, 1995).Uit Rosenbergs onderzoek kunnen we opmaken dat meer dan een-tiende van de verkiezingsuitslagen gestuurd zou kunnen worden door foto's.Todorov en Ballew II vullen deze inschatting aan met de conclusie dat je aan de hand van een foto de verkiezingsuitslagen voor 70 procent accuraat in kunt schatten.De stelling dat campagnefoto's voor 70 procent de uitslagen benvloeden is wellicht nog een brug te ver, maar we kunnen zeker aannemen dat deze foto's een stevige vinger in de pap hebben.Een portret kan je maken of breken als politicus, en dat in nog geen halve seconde als we de boeken erop nalezen. De invloed is grt.Als je een doordenker bent (zoals ikzelf) zou je zelfs kunnen filosoferen over het idee of een goede fotograaf invloed heeft op het uiteindelijke bestuur van ons land Zou het?Afsluitend heb ik voor jullie twee tips.n voor de stemmer en n voor de politicus:Kijk verder dan de appelwangetjes, sterke kaaklijn of zware wenkbrauwen op een verkiezingsfoto. Er is meer dan dat.Laat een goede foto maken, want feit blijft: veel stemmers vinden tip 1 knap lastig!