Weet hoe te poseren en een betere fotograaf te worden

Het gebruiken van de ligamenten van het lichaam om vormen te creëren die in of uit de kern van het lichaam het oog van de kijker leiden, is wat je wilt bereiken. En gebruikmaking van de rondingen van het model zijn vaardigheden die elke fotograaf zou moet hebben en waar hij/zij zich prettig bij voelt om dit te regisseren.



Dit is namelijk precies wat een goed model definieert. En in feite bepalen de afbeeldingen die je vastlegt de kwaliteit van je werk.



Wat nog beter werkt, is wanneer je als fotograaf de rol van model op je neemt en een aantal zelfportretten probeert te maken om te zien hoe moeilijk het eigenlijk is om deze poses te creëren die je wilt fotograferen.



Deze tips zijn waardevol om je carrière in portretfotografie of modefotografie mee te starten of om iets nieuws te leren, en het is altijd goed om de regels te kennen voordat je ze probeert te breken.





De tips

Als lichaamsposes noemt ze een aantal zaken die goed werken, zoals: rechtop staan, schouders naar achteren om zelfvertrouwen uit te stralen, armen van je lichaam afhouden en wat naar achteren draaien, lichaam 45 graden draaien en je heup in een hoek zetten;



Als je je model laat zitten moet je altijd op zoek gaan naar hoeken en proberen die te vormen. Zet één been hoog en het andere wat lager, één arm op de knie en een hand achter de rug op de grond bijvoorbeeld;



Als je je model laat staan werkt het bijvoorbeeld altijd goed om het ene been voor het andere te zetten en je model 'in haar heup te laten zitten' (gewicht op één been zetten en je heup wegdraaien). Probeer ook hierbij altijd rondingen te creëren;



Let er bij groepsfoto's op dat het een vrolijk geheel wordt zodat een minder fotogeniek persoon wat minder opvalt;



Als tips bij gezichtsuitdrukkingen kun je erop letten dat het model 'echt' lacht en gaan namaaklach produceert. Dat kun je doen door grapjes te maken of het model zelf aan iets grappigs te laten denken.



Kijk wat de beste/mooiste kant van het gezicht is of laat het model dit zelf bepalen. Kin naar voren en vervolgens naar beneden werkt altijd goed. De lippen ontspannen en een klein beetje open is altijd mooi.



Laat het model ook weer niet te uitbundig lachen, de ogen moeten ontspannen (en niet dichtgeknepen) zijn;

Licht dat door een raam naar binnen valt is altijd mooi. Kijk uit met fel zonlicht en lelijke, harde schaduwen in het gezicht;



Werk met wat je hebt, dus leg de nadruk op wat mooi is aan jezelf;



Houd je camera recht. Als je hem kantelt krijg je of een klein hoofd of zeer lange benen.

Hieronder de tips van Sorelle opgesomd: