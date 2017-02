Canon 77D, 800D en M6 aangekondigd

Canon heeft vanochtend drie nieuwe Canon camera's aangekondigd; de Canon EOS 77D, de 800D en de snelle M6 systeemcamera.





Canon EOS 77D

Canon EOS 800D

Canon EOS M6

Prijs en beschikbaarheid

De Canon 77D is een nieuw benaming voor de 750D en 760D lijn in de camera's van Canon. Hij valt tussen de (nieuwe) 800D en de bestaande 80D. DE 77D beschikt over de 24 megapixel CMOS sensor van de 80D en heeft ook Dual pixel autofocus en een 45-punts autofocus systeem.- 24,2 megapixels APS-C CMOS sensor- 6 foto's per seconde- Lichtgevoeligheid van 100 - 25.600 ISO- 45 punts autofocus- 100% zoekerbeeld- 3 inch TFT display (1.040.000 pixels)- 1080p full-HD video (op 24, 25 of 30 fps)- Live-viewDe Canon 800D is gericht op de enthousiaste beginner en beschikt over prima specificaties. Hij heeft een 24 megapixel CMOS sensor, een 45-punts autofocus en kan 6 foto's per seconde schieten.De Canon EOS M6 is een vriendelijke model voor de liefhebbers van systeemcamera's. Net als de andere M-serie-modellen, gebruikt de camera EF-M-objectieven met ondersteuning voor EF en EF-S via een optionele adapter.Hij beschikt over een 24.2MP APS-C CMOS-sensor met Dual Pixel AF, die zorgt voor een snelle autofocus in live view en filmmodus. Als eerste bij Canon, heeft de M5 een in-body elektronische 5-assige beeldstabilisatie in video-modus.Hij wordt samen met een optionele flitsschoen EVF gelanceerd. Hij heeft ook een 3-inch 2.360.000-dot kantelbare LCD touch screen. Verder heeft hij ook WiFi, NFC en Bluetooth-mogelijkheden.- 24.2MP APS-C CMOS sensor- 1.6x crop factor- Full HD (1080p) videoresolutie- 9 foto's per seconde- 49 autofocus scherpstelpunten- Dual Pix AF systeem- Kunststof behuizing (niet afgedicht tegen stof en spatwater)- EF-M lenzen met EF and EF-S ondersteuning via an optionele adapter- ingebouwde electronische 5-axis image stabilisatie in video mode- 3-inch 2.36 miljoen dots tilting touch LCD-screenDe drie nieuwe camera's verschijnen allemaal in april in de winkels. De M6 gaat 820 euro kosten, voor de 800D betaal je 870 euro en de adviesverkoopprijs van de Canon 77D is 920 euro.