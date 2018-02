Canon EOS 2000D en 4000D aangekondigd

Canon heeft vanochtend een drietal nieuwe camera's aangekondigd waaronder twee nieuwe digitale spiegelreflexcamera's voor het instapsegment: de Canon EOS 2000D en de Canon EOS 4000D.



Eind vorige week had ik ook al even kort de kans om de nieuwe camera's uit te proberen.





- 24,1 megapixel APS-C CMOS-beeldsensor- DIGIC4+-processor- Lichtgevoeligheid: 100-6400 ISO (uitbreidbaar tot 12.800)- Full HD 1080p video tot 30 fps en Video Snapshot modus- 3 fps continu-opnamen- 9-punts autofocus- 3 inch (7,5 cm) 920k-dot TFT lcd-scherm- Scene Intelligent Auto modus- Creatieve filters- Wi-Fi- en NFC-connectiviteitDe Canon 2000D is de opvolger van de 1300D, maar het nieuwe model heeft een geheel nieuwe 24 megapixel sensor.De Canon 2000D ligt in april in de winkels en gaat 409,99 euro kosten voor alleen de body. Wil je de kit met 18-55mm IS objectief dan betaal je 509,99 euro.- 18 megapixel APS-C CMOS-beeldsensor- DIGIC4+-processor- ISO-bereik van 100-6.400 (uitbreidbaar tot12.800)- Full HD 1080p video tot 30 fps en Video Snapshot modus- 3 fps continu-opnamen- 9-punts autofocus- 2,7 inch (6,8 cm) 920k-dot TFT lcd-scherm met ingebouwde Feature Guide- Scene Intelligent Auto modus- Creatieve filters- Wi-FiJe zou wellicht verwachten dat de Canon 4000D beter is dan de 2000D, maar de 2000D is juist de grote broer. De 4000D is Canon's absolute instapmodel als digitale spiegelreflex. Een beetje verwarrend is de naamgeving dus wel.Aan de camera is ook te zien dat er alles aan gedaan is om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zou is de bedrukking niet op de knopjes, maar op de body ernaast gedaan. In plaats van tientallen onderdelen bedrukken hoeft er zo maar één onderdeel bedrukt te worden.Ook moet je de flitser bijvoorbeeld handmatig omhoog klappen en is de achterkant van de body helemaal glad (waar je bij andere modellen vaak een stukje ruwer materiaal gebruikt wordt voor meer grip).Het scherm is zichtbaar kleiner dan bij de 2000D, hoewel het uiteindelijk nog geen centimeter scheelt.Uiteindelijk zijn dat natuurlijk kleine dingetjes waar je in het dagelijks gebruik helemaal geen last van hebt. Aan de foto's die je maakt is uiteraard niet te zien welke body je gebruikt hebt. Fijn dus dat Canon er alles aan gedaan heeft om de camera zo goedkoop mogelijk aan te bieden.Beide camera's kunnen alle EF-S en EF objectieven van Canon gebruiken; een aanbod van meer dan 80 objectieven. Het voordeel is dus dat je direct in een systeem stapt waarin je enorm ver kunt doorgroeien.Ook de Canon 4000D kun je vanaf april 2018 aanschaffen. De body zal niet los verkocht worden, maar inclusief 18055mm DC objectief. Je betaalt hiervoor 409,99 euro.Naast de twee nieuwe digitale spiegelreflex camera's heeft Canon vanochtend ook een nieuwe flitser aangekondigd. De Canon Speedlite 470EX-AI is de eerste flitser met AI Bounce.AI staat in deze flitser voor Auto Intelligent. De flitser berekent (met behulp van twee testflitsen) de ideale positie van de flitskop en draait ook automatisch naar dit ideale punt.