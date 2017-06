Canon EOS 200D en EOS 6D Mark II aangekondigd

De camera heeft dezelfde kenmerken als de Canon-modellen uit het hoogste camera segment en geeft dus telkens weer een zeer goede beeldkwaliteit. Hij is voorzien van Canon's befaamde Dual Pixel CMOS Auto Focus- systeem waardoor je zeer snel en nauwkeurig kunt scherpstellen.



Canon EOS 200D specificaties

- 24.2 megapixel APS-C CMOS-sensor

- DIGIC 7 beeldprocessor

- Dual pixel CMOS autofocus

- 5 foto's per seconde

- Lichtgevoeligheid: 100-25600 ISO

- 3 inch TFT LCD scherm

- Kantelbaar touchscreen en een zoeker

- 1080p full-HD video (op 24, 25 of 30 fps)

- Intu´tieve interface en GUI

- Selfie-modus

- Skin smoothing en achtergrondonscherpte voor Instagram

- Verkrijgbaar in zwart, wit en vintagelook (zilver & brons)

- Gewicht: 453 gram

- Wifi, NFC en Bluetooth

- Extra: Protecting Cloth PC-E1 (beschermende gewatteerde doek)





Canon EOS 6D Mark II

Als opvolger van de Canon EOS 6D is de EOS 6D Mark II een veelzijdige full-frame DSLR-camera voor een breed scala aan toepassingen en allround inzetbaar van reis- tot portretfotografie. De EOS 6D Mark II werd ontwikkeld aan de hand van feedback van gebruikers.