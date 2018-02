Canon EOS M50 systeemcamera aangekondigd

Canon EOS M50 specificaties

- 24,1 megapixel APS-C CMOS sensor- 4K video (25P)- Slow-motion video in HD (720p, 120 fps)- Tot 10 foto's per seconde- 3 inch draai- en kantelbaar touchscreen- DIGIC 8 beeldprocessor- Lichtgevloeigheid: 100 - 25.600 ISO- Bluetooth en Wifi- MicrofoonaansluitingDe Canon M50 is gericht op de beginnende fotograaf. De canon EOS M5 staat er bijvoorbeeld nog boven. Qua naamgeving in elk geval.Hoewel de M5 wel prettiger is in gebruik door de extra knoppen waarmee je instellingen kunt kiezen is de M50 technisch geavanceerder momenteel.In tegenstelling tot eerdere Canon systeemcamera's kun je nu het schermpje ook opzij draaien. Je kunt zo de camera ook gemakkelijk gebruiken om te vloggen bijvoorbeeld.Dat schermpje is sowieso interessant. Leuk is bijvoorbeeld de 'Touch and Drag AF'-mogelijkheid. Hierbij kun je het scherpstellingspunt kiezen door met je vinger over het display te schuiven. Dit werkt ook prima als je in de zoeker kijkt (en het display 'uit' staat).De M50 is erg compact en hierdoor ook geschikt om gewoon vaak bij je te hebben zonder dat je echt een camera mee hoeft te slepen. Een compacte camera met fatsoenlijke specificaties en mogelijkheden.Eerder Canon camera's hadden al gezichtstracking zodat er tijdens het scherpstellen automatisch scherpgesteld werd op het gezicht van mensen in beeld. In de M50 gaat dit nog een stapje verder; de camera detecteert nu ook ogen van mensen.De camera kiest automatisch een oog, maar je kunt handmatig snel van oog wisselen als dat voor je scherpstelling handiger is. Ik heb er even mee gespeeld en het werkt erg intu´tief.Deze Canon is de eerste met de nieuwe DIGIC 8 beeldprocessor. Die maakt ook het nieuwe CR3-formaat mogelijk met een C-RAW optie waarbij compressie toegepast wordt op de ruwe beeldinformatie om de foto's zo'n 30 tot 40 procent te verkleinen.Deze DIGIC 8 processor zullen we ook wel terug gaan zien in andere nieuwe Canon camera's.De Canon EOS M50 is vanaf begin april 2018 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 579 euro voor de body. Je kunt trouwens kiezen uit een zwart of een wit exemplaar.Er is een interessante kit beschikbaar voor 969 euro. In deze kit vind je de EOS M50 body met de EF-M 15-45mm, een EF-vatting adapter en de Canon EF 50mm f/1.8