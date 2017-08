Canon komt met 85mm f/1.4, M100 systeemcamera en meer

Canon heeft vanochtend vier nieuwe objectieven, een flitser en een systeemcamera aangekondigd. De 85mm f/1.4L IS is voor de meeste fotografen waarschijnlijk het interessants, maar ook de andere aankondigingen kunnen de moeite zijn.





Canon 85mm f/1.4L IS USM

Canon EOS M100

Canon TS-E 50mm f/2.8L Macro Tilt-Shift

Canon TS-E 90mm f/2.8L Macro Tilt-Shift

Canon TS-E 135mm f/4L Macro Tilt-Shift

Canon MT-26EX-RT Macro Twin Lite

De 85mm is een ideale portretlens; lichtsterk en met beeldstabilisatie. Het is de eerste 85mm van Canon met een maximaal diafragma van f/1.4. Canon heeft ook reeds een 85mm f/1.8 en een 85mm f/1.2.De Canon 85mm f/1.4L IS USM heeft een adviesprijs van 1.629,29 euro en komt beschikbaar vanaf november 2017.De Canon EOS M100 is een systeemcamera met 24,2 megapixel. De camera heeft een 3 inch touch-screen dat kan draaien. Je kunt er full HD video mee schieten met 60 beelden per seconden en dankzij de Dual-Pixel CMOS AF kun je ook snel scherpstellen, zelfs tijdens video opname.Lichtgevoeligheid loopt van 100 tot 6.400 ISO en kan worden uitgebreid naar 25.600 ISO. Het gewicht is slechts 303 gram. Het zou dus een leuk cameraatje kunnen zijn voor op vakantie, waarbij je wel je EF-objectieven kunt gebruiken.De Canon EOS M100 wordt in oktober in de winkels verwacht en gaat 479 euro (alleen de body) kosten.Canon komt met drie vernieuwde tilt-shift objectieven met een macro mogelijkheid. Helaas gaat het om een vergroting van 1:2, dus niet wat iedereen echt macro zou noemen.Uitzondering daarop is wellicht deze 50mm. Met behulp van een optionele close-up ring kun je hiermee toch op een vergroting van 1:1 komen.De TS-E 50mm f/2.8L MACRO gaat 2.589,99 euro kosten en is beschikbaar vanaf november 2017.Het tweede tilt-shift objectief beschikt over een brandpuntsafstand van 90mm. Ik vind het wel bijzonder dat Canon drie tilt-shift objectieven uitbrengt vandaag. Persoonlijk heb ik vrijwel nooit behoefte aan dit soort objectieven, maar blijkbaar blijft het de moeite ze te maken.De TS-E 90mm f/2.8L MACRO gaat 2.589,99 euro kosten en is beschikbaar vanaf november 2017./En dan is er nog de 135mm variant. Ik ben benieuwd waarvoor je dit objectief als fotograaf zou gebruiken.De TS-E 135mm f/4L MACRO heeft een adviesprijs van 2.589,99 euro en is ook beschikbaar vanaf november 2017.Opnieuw leuk voor macro fotografen; een dual-flitssysteem om je onderwerpen goed uit te lichten. De MT-26EX-RT is voorzien van Macro Twin Lights met beweegbare flitsbuizen die in stappen van vijf graden rond de lens zijn te positioneren.Afhankelijk van de gewenste belichting kunnen de flitsbuizen omhoog en omlaag worden gedraaid en naar binnen of naar buiten worden gericht. Zo kun je details van dichtbij vastleggen; handig voor productfotografie en wellicht voor portretten.De MT-26EX-RT heeft ook witte led-scherpstellampen om je camera te helpen met scherpstellen.Canon MT-26EX-RT heeft een adviesprijs van 1.269,99 euro en is ook beschikbaar vanaf november 2017.