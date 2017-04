Canon komt met macro-objectief met ingebouwd ringlicht

Wat er zo bijzonder is aan dit objectief is dat er ingebouwde ledverlichting op zit. Hiermee kun je van heel dichtbij foto's maken zonder dat je last hebt van een schaduw van je objectief; voor op het objectief zit een ringlicht die je onderwerp uitlicht.



Er zitten twee lampjes op aan beide zijde van het objectief. Je kunt deze beide gelijktijdig aan zetten, maar ook kiezen om ze uit te laten of slechts ÚÚn van de twee lampjes aan te zetten.





Fijnste details van zeer dichtbij

Minimale schaduw en image stabilizer

Life-size 1:1 en vanaf 3 centimeter!

De Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM maakt deel uit van Canon's uitgebreide serie EF-lenzen en is compatibel met alle APS-C spiegelreflex camera's. De lens stelt fotografen in staat om de fijnste details vast te leggen en nog dichter bij hun onderwerp te komen.De lens verlicht kleine onderwerpen en close-up details, terwijl het ontwerp met een afgeschuinde rand minimale schaduw op het onderwerp laat verschijnen.Dankzij de combinatie met een Image Stabilizer met Hybrid IS kan de lens ongewenste trillingen en onscherpte voorkomen om zo het eindresultaat van macro-opnamen verder te verbeteren.Deze krachtige macrolens is met een life-size 1:1 vergroting in staat om onderwerpen op drie centimeter vanaf de voorzijde van het objectief vast te leggen. Deze minimale werkafstand en vergroting maken dit de lens voor het onthullen van de minuscule en complexe details van onderwerpen zoals sieraden, food of kunstvoorwerpen.