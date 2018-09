Canon kondigt full-frame EOS R systeencamera aan

Eindelijk?

Canon EOS R specificaties

Wat mij betreft was Canon beter twee jaar geleden al in dit high-end systeemcamera segment gesprongen. Ik denk dat dit een hoop mensen tegen had gehouden om over te stappen naar andere merken. Zelf gebruik ik ook nog mijn Canon 5D mark III, maar heb ik er inmiddels ook al een Sony a7r III naast.Dat Canon (en Nikon) zo lang gedaan hebben voordat ze deze overstap maken komt waarschijnlijk doordat ze bang zijn dat het hun spiegelreflex verkopen zal kannibaliseren. Alleen, momenteel raken ze veel verkopen kwijt die nu dus naar Sony, Fujifilm of een ander cameramerk gaan.Goed dus dat nu eindelijk de stap gezet is naar een volwassen systeemcamera met een grote sensor erin. Het grote nieuws van vandaag is eigenlijk ook niet specifiek deze nieuwe camera, maar de toevoeging van een nieuw R-systeem dat de komende -wellicht tientallen jaren- de basis gaat worden van Canon's producten.De systeemcamera heeft in vrijwel alle takken van fotografie voordeel ten opzichte van spiegelreflexcamera's, dus ik verwacht dat de professionele markt de komende jaren snel gaat overschakelen op dit systeem.- Canon RF vatting (via adapters ook EF en EF-S objectieven)- 30,3 megapixels full frame CMOS sensor- Dual Pixel CMOS autofocus met 5.655 autofocuspunten (scherpstellen tot - 6EV bij f/1.2)- 5-assige beeldstabilisatie van de sensor- 4K 30p video met Canon Log en 10 bit 4:2:2 HDMI output- Elektronische zoeker met 3,69 megadot (100% van het beeld)- Draai- en kantelbaar touchscreen- Scherpstellen in 0,05 seconden- DIGIC8 processorNaast de body zijn er ook vier RF objectieven aangekondigd voor de nieuwe vatting. Het gaat om de Canon RF 50mm f/1.2 L USM (snelste full-autofocus lens), de Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM (nanon usm en met 5 stops beeldstabilisatie), de Canon RF 28-70mm f/2 L USM (lichtsterke standaardzoom) en de Canon RF 35mm f/1.8 macro IS STM.