Canon onthult de 70-200mm f/2.8L IS III en 70-200mm f/4L IS II

De Canon EF 70-200mm objectieven zijn een populaire optie voor fotografen die behoefte hebben aan een groot zoombereik dat toch een relatief compact ontwerp behoudt.





Air Sphere en Fluor coating

Beeldstabilisatie

De nieuwe 70 - 200 mm f / 2.8L IS III is de nieuwste versie van het 70 - 200 mm 'werkpaard-objectief' van het hoogste niveau dat door professionele fotografen wordt gebruikt. Een van de belangrijke nieuwe functies van het objectief is de toevoeging van Air Sphere Coating (ASC), die lichtreflecties en overstraling onderdrukt.Er is een fluorcoating aan de voor- en achterkant aangebracht die vegen en vingerafdrukken moet verminderen. Bovendien worden kleurafwijkingen gecorrigeerd en wordt zo een hoog contrast gegarandeerd.De optische beeldstabilisatie in het objectief biedt 3,5 sluitertijden stops van correctie. Dat is eigenlijk minder dan de 4 stops correctie van de voorganger, de 70 - 200 mm f / 2.8L IS II.Canon zegt dat de optische elementen in het objectief onveranderd blijven ten opzichte van zijn voorganger. Het lijkt erop dat het optische beeldstabilisatiesysteem hetzelfde is, en Canon meet het eenvoudigweg op 3,5 stops versus de 4 stops die het claimde voor de mark II-versie.