De Profoto B10: een groot licht in een kleine behuizing

Size matters, it does, zegt Profoto. Het is zeker belangrijk hoeveel spullen je mee moet sjouwen, evenals de beschikbare ruimte waarin je moet werken. Net zo belangrijk is dat je snel kunt bewegen en werken om je klus geklaard te krijgen.



Dat is precies de reden waarom Profoto als eerste de afmetingen overwoog alvorens op zoek te gaan naar een nieuwe draadloze off-camera flitser.



De set kunt past in je tas, samen met de rest van je spullen en omdat het draadloos en licht is, kun je het gemakkelijk overal mee naar toe te nemen en opstellen. En daarnaast is de kracht en kwaliteit van licht essentieel.



De draadloze flitser van 250 Watt, meet 11x10x17,5 centimeter, weegt 1,5 kilo en heeft een recyclingtijd van 0,05-2 seconden.



De B10 wordt niet alleen gebruikt als flitser met een natuurlijke en mooie zachte 'fall off', maar is ook een continu LED-lampje (CRI 90-96) voor foto's en video. Het is dimbaar (100-10%) met een maximale output van 2500 lumen en heeft een instelbare kleurtemperatuur van 3000-6500 Kelvin. Beide functies worden bestuurd met behulp van een knop op de achterkant van de flitser.



Andere kenmerken en specificaties zijn een afneembare standaardbevestiging (de flitser kan op elk camerastatief worden gemonteerd), een gemakkelijk te vervangen batterij, opladen tijdens gebruik, TTL, HSS, Profoto AirTTL draadloze bediening (van maximaal 300 meter), Bluetooth-connectiviteit voor de smartphone-app en compatibiliteit met 120 Profoto-lichtvormingshulpmiddelen.



Hieronder een korte introductie van de Profoto B10: