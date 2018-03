Elinchrom komt met ELB 500 TTL

Meerdere Elinchrom flitslampen gecombineerd: de ELB 400, de ELB 500 TTL op poort A en de ELB 500 TTL op poort B

Kleurreproductie

Er is veel verschil in kleur-kwaliteit tussen verschillende merken flitsers. En dan gaat het niet alleen om witbalans: wat er niet is, kan niet worden gereproduceerd.Denk aan de oranje gekleurde straatlantaarns: een persoon die een groene jas draagt. Dat lijkt dan ineens een donkergrijze jas, het groen is niet meer terug te vinden: het is er gewoon niet, omdat de oranje lichten alleen licht uitstralen in het oranje gedeelte van het kleurenspectrum.