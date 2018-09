Fujifilm GFX 50R aangekondigd; middenformaat systeemcamera

Fujifilm heeft vandaag de Fujifilm GFX 50R aangekondigd. Een 51,4 megapixel middenformaatcamera die erg lijkt op de Fujifilm GFX 50S, maar vooral ook zo'n 2.000 dollar goedkoper is.





Prijs en beschikbaarheid

Nieuwe G-objectieven

Fujifilm GFX 100 megapixel

De behuizing is iets kleiner (volgens mij vooral een pluspunt) en de elektronische zoeker zit nu aan de zijkant van de camera in plaats van bovenop. Die zoeker beschikt ook over 3,7 miljoen beeldpunten, net als de zoeker in de 50S. Wel is de zoeker iets kleiner.Ook de CMOS sensor is dezelfde als in de 50S. Achterop de camera vind je een 3,2 inch touchscreen die alleen kantelbaar en niet draaibaar is. Je kunt met de camera 3 foto's per seconde maken. Het lijkt een beetje op een grote Fujifilm X-E3.Uiteraard is video ook mogelijk. Dit gaat in full HD formaat met maximaal 30 beelden per seconden. Een redelijk basis videofunctie dus, maar dat is ook niet waarvoor fotografen deze camera zullen aanschaffen.De Fujifim GFX 50R heeft 2 SD(XC) kaartsloten. Ook is er wifi en bluetooth aanwezig. Via een kabel verbinden kan natuurlijk ook nog, dit gaat zelf lekker modern met een USB-C kabel.De nieuwe camera moet in november in de winkel liggen en de prijs (in Amerika) is 4.500 dollar. In euro's zal dit ongeveer vergelijkbaar zijn, is de verwachting.Deze prijs is natuurlijk extreem laag voor een dergelijke camera. Natuurlijk is het nog steeds geen goedkope aanschaf, maar voor een dergelijke camera is het echt een koopje.Fujifilm heeft ook direct drie nieuwe G-objectieven aangekondigd. Het gaat om een compacte 50mm f/3.5 R LM WR, een 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR en een 45-100mm f/4 R LM OIS. De twee zoomobjectieven beschikken over beeldstabilisatie.Fujifilm heeft tevens aangegeven dat ze bezig zijn met een grotere broer van de GFX 50S. Deze camera beschikt over een 100 megapixel sensor en kan video in 4K resolutie vastleggen. De prijs zal circa 10.000 dollar bedragen.